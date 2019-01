Berlin

Florian Silbereisen trifft an diesem Samstag zum ersten Mal wieder auf seine Ex: Helene Fischer. Bei der ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ im Ersten moderiert er live, während sie Gast der Show ist. Vor dem Fernsehauftritt hat er nun zum ersten Mal über die Trennung gesprochen. Helene Fischer hat sich bereits bei ihrer Weihnachtsshow, die aufgenommen wurde, bevor die Trennung offiziell bekannt wurde, über den Trennungsschmerz geäußert. „Ich glaube, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn ein Lebenstraum zerplatzt“, sagt sie dort. Doch wie sieht das ihr Ex-Partner?

Helene Fischer und Florian Silbereisen telefonieren fast täglich

„Mir geht es gut“, sagt er im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung. Die Feiertage – die Trennung war im Dezember bekannt gegeben worden – hat er mit Familie und Freunden gebracht. Doch Trennung heißt bei dem ehemaligen Traumpärchen des Schlagergeschäfts wohl nicht Funkstille. Florian Silbereisen verrät: „ Helene und ich haben uns zwischen den Jahren getroffen und wir telefonieren fast täglich.“ Sie seien noch immer beste Freunde.

Eine neue Partnerin an seiner Seite hat er aber nicht – und bei Dating-Plattformen will er sich auf der Suche nach einer neuen Liebe nicht anmelden. „Ich bin nicht bei Tinder oder sonstigen Dating-Portalen. Ich bin also nicht auf der Suche, aber ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht übrig bleibe.“

Von Geraldine Oetken / RND