Flammen an ICE-Strecke setzen Häuser in Brand: 30 Verletzte

Panorama Siegburg - Flammen an ICE-Strecke setzen Häuser in Brand: 30 Verletzte Bei einem Großbrand an der Siegburger ICE-Strecke sind zahlreiche Menschen verletzt worden, die wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt ist gesperrt. Durch die wochenlange Dürre konnten sich die Flammen rasend schnell ausbreiten.

Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg. Nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen. Quelle: dpa