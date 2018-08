Bergisch Gladbach

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln sind neun Menschen schwer verletzt worden. Acht Bewohner und ein Mitarbeiter des Wachdienstes seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Ein weiterer Bewohner zog sich am Montagabend demnach leichtere Verletzungen zu, als er giftige Gase einatmete. Die Ursache des Feuers war am Dienstagmorgen noch unklar.

70 Feuerwehrleute löschten Brand in Flüchtlingsunterkunft

Der Brand brach laut Feuerwehr in einem der Container aus, in denen die Flüchtlinge untergebracht waren. „Aus einem Container des Wohnbereiches quoll schwarzer Rauch“, berichteten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Dienstag. Der Wachdienst habe zunächst versucht, das Feuer zu löschen. Dabei erlitt ein Mitarbeiter eine Rauchvergiftung. Das Gebäude sei geräumt worden, hieß es von den Einsatzkräften. Die Feuerwehr löschte den Brand mit insgesamt rund 70 Mann und durchsuchte die Unterkunft.

Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Diese sei vorerst nicht mehr bewohnbar, schilderte die Feuerwehr und ergänzte: „Die 56 Bewohner des Teilbereichs werden nun in anderen Komplexen der Unterkunft untergebracht.“ Die Polizei nahm danach die Ermittlungen zur Ursache auf.

