Berlin

Die Familie der Schauspielerin Nadine Warmuth (36) wurde von der Stasi bespitzelt – von ihrem Opa Erich Warmuth, Oberleutnant bei der Potsdamer Polizei. Das berichtet sie in der Zeitschrift „Bunte“. Mit dem Blick in die Stasi-Akten vor zwei Jahren bestätigte sich, was Warmuth und ihre Eltern längst insgeheim wussten.

Während ihre Großeltern regimetreu waren, stellten die Eltern von Warmuth („Sturm der Liebe“) alle zwei Wochen einen Ausreiseantrag. Als IM (Innoffizieller Mitarbeiter) Hans arbeitete Erich Warmuth für die Stasi und gab Informationen über seinen Sohn und seine Schwiegertochter weiter. „Auch wenn er bereits 2006 verstarb, war es für meine Eltern, als würden sie ihn erneut zu Grabe tragen“, sagt die Schauspielerin in der „Bunte“.

Ist ihre Tante doch nicht bei der Geburt verstorben?

Zudem glaubt sie, dass es noch ein weiteres Familiengeheimnis gibt: Ihre Oma Ilse, die zunächst ebenfalls Informationen sammelte, sich dann aber verweigerte, den Sohn zu verraten, war mit Zwillingen schwanger. Das Mädchen soll bei der Geburt gestorben sein. Heute gehen Warmuth und ihre Eltern davon aus, dass die Frau noch lebt und dass der Opa das Kind ohne Wissen der Mutter zur Zwangsadoption weggab.

Von RND/msk