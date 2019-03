Fall Rebecca – was ist offiziell bekannt?

Am 18. Februar wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin als vermisst gemeldet. Drei Tage später, am 21. Februar, veröffentlicht die Polizei ein Fahndungsfoto. Am 28. Februar wird der Schwager des Mädchens erstmals festgenommen, kurze Zeit später kommt er allerdings zunächst wieder auf freien Fuß – um am 4. März unter dringendem Tatverdacht erneut verhaftet zu werden.

Wann gab es das letzte Lebenszeichen von Rebecca?

Die Nacht zum 18. Februar verbrachte das Mädchen bei ihrer älteren Schwester und ihrem Schwager im Stadtteil Britz, der im Berliner Bezirk Neukölln liegt. Von dort ist es nicht weit zu ihrem Wohnort in Rudow am Stadtrand, unweit des Flughafens Schönefeld. An dieser Stelle bereits beginnen die Unklarheiten: Am frühen Morgen soll Rebecca zunächst noch Whatsapp-Nachrichten aus dem Haus verschickt haben, als aber die Mutter versuchte, sie zu erreichen, war das Handy ausgeschaltet. Am Montag, den 19. Februar um 9.50 Uhr hätte Rebecca in der Schule sein müssen. Dort aber kam sie nicht an.

Was sagt die Polizei?

Die Polizei geht anhand aller Informationen sowie der Analyse der Routerdaten und Rebeccas Telefonverhalten davon aus, dass das Mädchen getötet wurde – und das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Als dringend tatverdächtig gilt der Schwager, der zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt mit dem Mädchen allein im Haus war. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

Was sagt Rebeccas Familie?

Eltern und Schwestern von Rebecca halten den Schwager für unschuldig. Rebeccas Vater sagte dem Sender RTL am Mittwoch: „Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf.“ Er bat seinen Schwiegersohn: „Florian, rede einfach! Klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht, und zwar in die richtige. Wir müssen Becci finden.“ Der Vater nimmt an, seine Tochter sei entführt worden und befinde sich jetzt in einem Keller oder leerstehenden Haus, wie er der Zeitung „B.Z.“ sagte.

Wie ist der aktuelle Stand?

Einen Tag nach einem Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY“ im Fall Rebecca hat die Polizei mit einer großen Suchaktion in Brandenburg begonnen. Mit einer Hundertschaft Polizisten, Suchhunden und einem Hubschrauberein Waldgebiet westlich von Kummersdorf, nahe dem Ort Storkow 50 Kilometer südöstlich von Berlin, durchkämmt. „Wir gehen dort einem Hinweis nach“, sagte ein Sprecher.

Bei dem Fahndungsaufruf der Polizei war es vor allem um „zwei seltsame und klärungsbedürftige Fahrten mit dem Auto des Schwagers“ gegangen, wie Kriminalhauptkommissar Michael Hoffmann, Leiter der zuständigen 3. Mordkommission, sagte. Demnach fuhr der Schwager am Vormittag des Verschwindens von Rebecca und am Abend des nächsten Tages mit dem Familienauto von Berlin Richtung Frankfurt (Oder) an der polnischen Grenze. Dabei wurde das Auto von einem automatischen Kennzeichenerfassungssystem der Polizei auf der Autobahn nahe der Ausfahrt Storkow registriert.

„Zu beiden Fahrten kann er keine Angaben machen“, sagte Hoffmann. „Die Fahrten passen aber überhaupt nicht zu der Version, die er erzählt hat.“

Die Mordkommission der Berliner Kriminalpolizei hält diese Fahrten für so relevant, dass sie am nicht nur Fotos des dunkelroten Renault Twingo veröffentlichte, sondern auch drei Fotos des verdächtigen Schwagers ins Internet stellte, obwohl der Mann bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Nach welchen Hinweisen sucht die Polizei außerdem?

Die Polizei präsentierte im ZDF Fotos von Kleidungsstücken, einem Rucksack, einer Handtasche, einem kleinen rosa Fotoapparat und einem Portemonnaie von Rebecca sowie von einer lila Decke, die ebenfalls verschwand. Im Kofferraum des Twingo soll die Polizei Haare der Schülerin und Faserspuren dieser Decke gefunden haben. Unklar ist, wie sie dahin kamen.

Von RND