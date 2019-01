Panorama Massaker mit 58 Toten - FBI findet kein klares Motiv für Massaker von Las Vegas Auch mehr als ein Jahr nach dem Massaker von Las Vegas mit 58 Toten hat das FBI noch kein eindeutiges Motiv ausmachen können. Es gebe keine Beweise dafür, dass der 64 Jahre alte Stephen Paddock bei seiner Tat von ideologischen oder politischen Überzeugungen angetrieben worden sei.

Polizisten stehen in der Nähe des Anschlagsortes am Mandalay Bay Resort. Mehr als ein Jahr nach dem Massaker von Las Vegas mit 58 Toten hat die US-Bundespolizei FBI kein eindeutiges Motiv ausmachen können. Stephen Paddock hatte am 1. Oktober 2017 von seinem hoch gelegenen Hotelzimmer aus das Feuer auf ein Musikfestival mit 20 000 Besuchern eröffnet. Quelle: dpa/John Locher