Claus Kleber ist begeistert. Jedenfalls im Rahmen dessen, was seine Persönlichkeit zulässt. Er schwärmt vom „Regisseur, der sein Können bewiesen hat“. Von einem „Fernsehprogramm, das sich mit Haut und Haar der Innovation verschreibt“. Von einer „faszinierenden Serie“ namens „Parfum“. Die wird – wie es der Zufall will – im ZDF-Schwestersender ZDFneo zu sehen sein. Ein Umstand, den das „heute-journal“ am Montagabend geradezu ekstatisch feierte: „Diese Serie entwickelt von der ersten Sekunde an einen Sog!“

Zwei kurze Fragen: Ist Werbung im ZDF nach 20 Uhr nicht verboten? Und ging es im „heute-journal“ nicht mal um, äh, Nachrichten? Fast fünf Minuten spendierte der Sender für Selbstlob – ein Sechstel der Sendezeit. Kein Zweifel, dass man das „Parfum“ in Mainz für eine Knallerserie hält. Ohne Knallerserie bist du nichts in der Welt der Fernsehmacherei. Auch die ARD feierte „Babylon Berlin“ in den „Tagesthemen“ wie eine neue Marsmission.

Man hat sich ja daran gewöhnt, dass bei den „25 emotionalsten TV-Momenten“ bei RTL mindestens elf aus dem RTL-Kosmos selbst stammen. Wer erinnert sich nicht an Annemarie Eilfelds Auftritte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (Platz 9)? Oder an den schlimmen Streit zwischen Naddel und Giulia Siegel wegen irgendwas (Platz 14)? Aber Institutionen des öffentlichen Rechts unterliegen anderen Regeln als Privatunternehmen. In Nachrichtensendungen von ARD und ZDF hat exzessives Selbstmarketing nichts verloren. Sich zwischen Waldbränden und Wetter derart für eine Eigenproduktion zu feiern ist grandiose Selbstüberschätzung – und Missachtung des Zuschauers. Denn der weiß genau: Eigenlob stinkt, da hilft auch kein „Parfum“.

Von Imre Grimm