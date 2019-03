Wolmirstedt

Eine ehrliche Finderin von mehreren Hundert Euro hat einer 73-Jährigen im Polizeirevier Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) Freudentränen in die Augen getrieben. Die unbekannte Frau entdeckte am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes den Briefumschlag mit einer Grußkarte und dem Geld, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Sie gab alles bei den Beamten ab. Die lokale Zeitung berichtete und so erschien am Donnerstag die 73-Jährige bei der Polizei. Sie konnte den Inhalt der Grußkarte genau beschreiben.

„Die Rentnerin nahm das Kuvert unter Freudentränen entgegen und bedankte sich mehrmals bei der noch unbekannten ehrlichen Finderin, die in Kürze einen Finderlohn bekommen soll“, berichtete die Polizei.

Von RND/dpa