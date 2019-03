Duisburg

Ein tragisches Ende hat ein Abschiedsgottesdienst für einen Pfarrer in einer Duisburger Kirche genommen: Unmittelbar nach seiner Predigt und der Segnung der Gläubigen sei der Geistliche zusammengebrochen und gestorben, berichtet die „Rheinische Post“. Ein Notarzt versuchte demnach noch, den Pfarrer wiederzubeleben – ohne Erfolg. Die Todesursache stehe noch nicht fest.

Dem Bericht zufolge war der Verstorbene 28 Jahre lang als Pfarrer in der evangelischen Trinitatis-Gemeinde in Duisburg-Buchholz tätig, hielt dort insgesamt 450 Predigten. Am Sonntag feierte er seinen Abschiedsgottesdienst und wollte dann in den Ruhestand gehen.

„Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei seiner Familie“

Laut „Rheinischer Post“ nahmen auch der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, Armin Schneider, und Dirk Sawatzki, Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Trinitatis, an dem Gottesdienst teil. Sie werden mit den Worten zitiert, der Pfarrer hinterlasse eine schmerzliche Lücke, „die niemand schließen kann. Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei seiner Familie, mit der er seinen Ruhestand geplant hatte.“ Der Pfarrer hinterlässt Frau, Kinder und Enkelkinder.

Von RND