Unna

Im Nordrhein-westfälischen Unna ist eine junge Frau am Donnerstag Opfer eines brutalen Übergriffs geworden. Das besonders außergewöhnliche an dem Fall: Die drei Täter sind 11, 12 und 13 Jahre alt.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 18-Jährige an einem Bahnhof auf einen Zug gewartet. Währenddessen wurde sie von drei rumänischen Kindern aus Dortmund angesprochen und belästigt. Die Frau entfernte sich von den dreien und sagte ihnen, dass man sie in Ruhe lassen soll.

Als in dem Moment der Zug einfuhr, ging die Geschädigte hinein und setzte sich in eine Sitzbank. Die 11, 12 und 13-jährigen Jungen stiegen ebenfalls ein und setzten sich zu der Frau. Plötzlich griff einer der Jungen ihr an die Brust. Als sie aufstand, um wegzugehen fasste ein weiterer ihr ans Gesäß. Daraufhin verpasste die 18-jährige dem 13-jährigen eine Ohrfeige.

Die Kinder stießen die Frau in der Folge zu Boden und schlugen und traten auf sie ein. Ein Zeuge ging dazwischen und trennte die Jungen von der Frau. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Kinder im Zug festgehalten. Sie wurden im Anschluss zur Polizeiwache gebracht und dem Jugendamt übergeben, da die Eltern nicht erreicht werden konnten. Die Frau wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt.

