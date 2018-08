Münster

Drei Affen sind am Donnerstag aus dem Allwetterzoo in Münster ausgebüxt. Zwei von ihnen, eine Affenmutter mit ihrem Jungtier, konnten schnell wieder eingefangen werden, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Sie wurden von Tierpflegern und der Polizei wohlauf ins Gehege zurückgebracht.

Nach dem dritten Affen wurde etwas länger gesucht. Auch ihn konnten die Beamten nach wenigen Stunden wieder einfangen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Es handelt sich um Mantelaffen. Die Tiere seien nicht gefährlich für Menschen, allerdings hatte die Polizei dazu aufgerufen, die Tiere nicht selbst einzufangen.

Von RND/dpa