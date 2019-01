Neverland

Vor zehn Jahren starb Michael Jackson („Thriller“) im Alter von 50 Jahren – aber auch nach so langer Zeit kommt seine Familie nicht zur Ruhe. Eine neue Dokumentation erneuert nun die alten Missbrauchsvorwürfe. Wie der Sender „Radiotimes“ in seiner Onlineausgabe berichtet, kommen in „Leaving Neverland“ zwei Männer zu Wort, die behaupten, von Jackson missbraucht worden zu sein; die Männer sind heute in ihren 30ern, zum Zeitpunkt der Vorwürfe waren sie sieben und zehn Jahre alt.

Die Dokumentation soll während des Sundance Film Festivals gezeigt werden, das den Film mit folgenden Worten bewirbt: „Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes begann Michael Jackson langfristige Beziehungen zu zwei Jungen im Alter von sieben und zehn Jahren und ihren Familien. Jetzt, in den 30ern, erzählen sie die Geschichte, wie sie von Jackson sexuell missbraucht wurden und wie sie sich Jahre später damit arrangiert haben.“

Prozess endete mit Freispruch

Die vierstündige Dokumentation ist ein Gemeinschaftswerk des britischen Filmemachers Dan Reed und dem amerikanischen TV-Giganten HBO.

Die Familie von Michael Jackson reagierte derweil erwartungsgemäß auf die Vorwürfe – und erklärte den Film für eine „weitere reißerische Produktion mit dem unverschämten und erbärmlichen Versuch, das Erbe von Michael Jackson zu diskreditieren“.

Michael Jackson hatte sich im Jahr 2005 vor einem Gericht in Kalifornien verantworten müssen. Ihm war vorgeworfen worden, im Februar und März 2003 auf seiner Neverland-Ranch einen damals 13-jährigen krebskranken Jungen sexuell missbraucht zu haben. Der Prozess endete nach fünf Monaten – mit einem Freispruch in allen Punkten.

Das Sundance Film Festival ist ein US-amerikanisches Filmfestival, das jährlich in Park City und Salt Lake City in Utah stattfindet. Es zeigt die zweiteilige Dokumentation am 26. und 27. Januar 2019.

Von RND