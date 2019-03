Orlando

Im Sommer ist in den USA wieder Ansturm im Disneyland angesagt – das heißt Schlange stehen vor den Attraktion, verzweifelte Schreie um noch ein Eis aushalten und sich durch überfüllte Märchengassen boxen. Disney hat nun neue Regeln für den Aufenthalt in den amerikanischen Parks ausgegeben – am 1. Mai treten sie in Kraft, das berichtet „CNN“.

Für Familien bedeutet dies nun Vorplanen: Denn ähnlich wie bei Handgepäckkoffern in Flugzeugen will Disney nun, um vollgestopfte Wege in den Freizeitparks zu vermeiden, eine Maximalgröße für Kinderwagen einführen. Außerdem soll es in den Freizeitparks ein Rauchverbot geben – außerhalb der Parks und in bestimmten Raucherzonen in den Hotels soll das Rauchen aber weiterhin möglich sein. „Während wir unsere Angebote ausweiten, werden wir weiter Schritte vornehmen müssen, um die Erfahrung für jeden unserer Gäste zu verbessern“, teilt laut „ CNN“ eine Sprecherin des Unternehmens mit.

Disney verleiht passende Kinderwagen

Doch die Fans scheint diese neuen Regelungen nicht zu stören. „Die Kinderwagengröße zu begrenzen kann hoffentlich helfen die Verkehrsprobleme zu lösen, die sie verursachen – die Wege zu blockieren, damit gegen Gäste zu stoßen und Platz in den Schlangen wegzunehmen“, wird Deb Koma, Redakteurin einer Disney-Fanseite, zitiert.

Die Kinderwagen dürfen nun maximal 79 Zentimeter breit und 132 Zentimeter lang sein – sonst kommen sie nicht in den Freizeitpark. Wer einen zu großen Kinderwagen besitzt, kann einen Disney-Wagen mieten – für 15 Dollar am Tag.

Weiterlesen:

Riesen-Deal – Disney kauft Fox Entertainment

Von RND/goe