Vor Jahren verfasste Twitter-Einträge haben den Regisseur der Filmreihe „Guardians of the Galaxy“, James Gunn, seinen Job gekostet. Disney feuerte den 51-Jährigen, weil dieser in dem Kurznachrichtendienst Witze über Pädophilie gemacht hatte. Die meisten Twitter-Einträge stammen aus den Jahren 2008 bis 2011.