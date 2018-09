Hannover

Ein Glas zu viel oder auch ein paar mehr: Für Jenny Elvers war das keine Ausnahmesituation. Zum Wendepunkt in ihrem Leben wurde ein Auftritt in der NDR-Sendung „DAS!“ im Jahr 2012, bei dem sie so betrunken war, dass sie kaum richtig sprechen konnte. Es folgte die Alkoholbeichte, die sie auch in ihrem neuen Buch wieder aufgreift. Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte vorab Auszüge aus dem Buch, das in der kommenden Woche erscheint.

Doch Elvers ist nicht die einzige, die mit diesem Problem zu kämpfen hatte. Auch diese Promis waren dem Alkohol verfallen:

Zur Galerie Neben Jenny Elvers, die gerade ihre neue Biografie veröffentlicht hat, hatten auch andere Promis wie Lily Allen und Robert Pattinson mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

Von RND/hsc