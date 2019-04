Coos County

Er hatte die Verfolgung eines Verdächtigen aufgenommen und kam schwer verletzt zurück: In Oregon ist ein Schäferhund der Polizei Opfer eines Stachelschweins geworden. Mehr als 200 Stacheln steckten im Kopf von K-9 Odin, so der Name des Hundes.

Wie die Polizei von Coos County bei Facebook veröffentlichte, hatte K-9 Odin am Ostersamstag die Verfolgung eines flüchtigen 29-Jährigen aufgenommen, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen.

Stachelschwein kam Polizeihund bei Verfolgung in die Quere

Bei der Jagd kam ihm offenbar ein Stachelschwein in die Quere. „Odin wurde von mehr als 200 Stacheln getroffen. Einige steckten in seinem Maul, zwei in der Nähe seines linken Auges“, schrieben die Beamten zu zwei Bildern des verletzten Tieres.

Diensthund muss mehrere Stunden operiert werden

Bei einer mehrstündigen Operation konnten die Stacheln entfernt werden. Inzwischen geht es K-9 Odin wieder gut. Am Dienstag postete sein Hundeführer neue Bilder seines tierischen Kollegen. Dazu schrieb er aus der Sicht von K-9 Odin: „ Ich fühle mich heute großartig!! Ende der Woche geht es zurück zur Arbeit. Danke für all die Gedanken und Gebete!!!“.

Von RND/mat