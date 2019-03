Los Angeles

Diane Kruger (42, „Aus dem Nichts“) zeigt vier Monate nach der Geburt des ersten Kindes stolz ihre Bauchmuskeln. Auf Instagram postete die Schauspielerin am Wochenende ein Foto von sich mit Sporthose und Bikini-Top in einem Fitnessstudio. „Gebe ich damit an? Verdammt, ja“, schrieb die gebürtige Deutsche dazu. Es sei „harte Arbeit“ gewesen, ihre Bauchmuskeln zurückzubekommen. Nach einer Schwangerschaft hätte sie das nicht für möglich gehalten. „Und ganz bestimmt nicht in meinem Alter.“

Sie habe keinen Trainer gehabt, aber sich selbst das Ziel gesteckt, ihren frühere Formen zurückzubekommen. „Der weibliche Körper ist unglaublich“, so Kruger. Die gemeinsame Tochter mit ihrem Partner, US-Schauspieler Norman Reedus (50, „The Walking Dead“), kam im November zur Welt. Kruger heißt gebürtig Diane Heidkrüger und stammt aus der Nähe von Hildesheim.

Von RND/dpa