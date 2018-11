Los Angeles

Es ist das verheerendste Feuer in der Geschichte Kaliforniens: Mindestens 42 Menschen haben bei den Waldbränden im Norden des Staates ihr Leben verloren, mehrere Tausend ihr Zuhause. Und auch im Süden Kaliforniens toben die Flammen. Mehr als 8000 Feuerwehrleute sind unermüdlich im Einsatz, um die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Doch starke Winde erschweren ihre Arbeit. Zahlreiche Prominente wie Kanye West, Gerald Butler, Lady Gaga und Miley Cyrus bedankten sich bereits bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und feierten sie als „Helden“.

Sheriff Kory Honea sagte bei einer Pressekonferenz am Montagabend, dass mehr als 200 Menschen aus Paradise vermisst werden. Die Stadt ist vor allem bei Rentnern beliebt und wurde bei den Feuern fast vollständig zerstört. „Ich hoffe aufrichtig, dass ich nicht jeden Abend hierherkommen und eine immer höhere Zahl melden muss“, so Honea.

Die Feuerwehrmänner sind täglich zwölf bis 16 Stunden im Einsatz gegen die Flammen. Montagabend meldeten sie, dass 25 Prozent des Feuers, das sich inzwischen auf 303 Quadratkilometern ausdehnt, unter Kontrolle seien. Einsatzkräfte aus 16 Staaten unterstützen die Helfer vor Ort. Drei wurden bei ihrem Kampf gegen das Feuer-Inferno verletzt.

In der bei Promis beliebten Küstenstadt Malibu gibt es erste Fortschritte. Die Behörden gaben den wichtigen Highway 101 zwischen Los Angeles und dem Bezirk Ventura County wieder frei. Einige Tausend Anwohner in der Region durften in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Doch der Kampf ist auch hier noch nicht entschieden: Das Feuer im Süden wütet auf mehr als 370 Quadratkilometern.

In all dem Stress, der erschöpfenden Arbeit und den grausamen Bildern zeigen die Helden von Kalifornien ein Herz für die Tiere: In den sozialen Netzwerken machen mehrere Bilder von Feuerwehrmännern mit geretteten Katzen und anderen Haustieren die Runde.

Von RND/mat/dpa