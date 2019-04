Hannover

Der 66-Jährige feiert in diesem Jahr zudem sein 30-jähriges Jubiläum mit seinem Kult-Song „Looking for Freedom“ und hat mit dem RND vorab über sein Bühnen-Comeback, die 90er Jahre und über die TV-Serie „ Knight Rider“ gesprochen, die so aktuell scheint, wie noch nie.

Am Ende des Videos gibt „The Hoff“ übrigens ein musikalisches Ständchen und das auf Deutsch:

Von RND/Joanna Kouzina