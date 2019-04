Hannover

Der „Dandy Diary“-Macher Carl Jakob Haupt ist gestorben. Der Modeblogger und Partykönig aus Kassel ist mit nur 34 Jahren dem Krebs erlegen, wie seine Frau Giannina Haupt (25) auf Instagram schreibt.

„Die Liebe meines Lebens, die für immer meine Liebe bleiben wird, mein Herz ist von uns gegangen. Mein Ehemann Carl Jakob Haupt ist Karfreitag in meinen Armen friedlich eingeschlafen. Er hat sich so verabschiedet, wie er es sich gewünscht hat. Nach Wochen des Kampfes gegen den Krebs“, schreibt sie auf der Foto-Plattform.

Carl Jakob Haupts Frau verabschiedet sich bei Instagram

Noch in diesem Monat soll er seiner Frau geschrieben haben: „Du bist das Erste, an das ich denke, wenn ich morgens aufwache – und das Letzte, woran ich denke, wenn ich einschlafe. Und das, seit wir uns kennen. An jedem Tag. Und so wird es auch jetzt gewesen sein, wenn ich zum letzten Mal eingeschlafen bin.“ Das Paar hatte 2018 geheiratet.

Auf dem Blog „Dandy Diary“ hatte Haupt, der zuvor Politikwissenschaft studiert hatte, seit 2010 über Männer, Mode und Trends geschrieben.

