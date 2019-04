Stavtrup

Das tragische Familienschicksal des Mode-Milliardärs Anders Holch Povlsens bewegt nicht nur die Dänen: Er und seine Frau Anne verloren bei den Terroranschlägen auf Sri-Lanka drei ihrer vier Kinder. Die Anteilnahme ist weltweit groß.

Nun meldete sich der ASOS-Besitzer erstmals nach dem grausamen Verlust zu Wort. Mit einer SMS bedankte sich das Ehepaar für das Mitgefühl und die Anteilnahme. Die Nachricht wurde bei einer Gedenkstunde von Pastor Arne Holst-Larsen vorgelesen, wie die dänische Tageszeitung „Jyllands Posten“ berichtet.

„Der Verlust unserer geliebten Kinder ist unbegreiflich“

„Wir senden Euch unsere herzlichsten Grüße und Gedanken und sind zutiefst dankbar für all die Herzlichkeit, die wir in den letzten Tagen erfahren durften. Der Verlust unserer geliebten Kinder Alma, Agnes und Alfred ist unbegreiflich“, schrieben Anne und Anders Holch Povlsen laut „Jyllands Posten“.

In Brande Torv hatten sich am Donnerstagabend rund 700 Menschen versammelt, um den Opfern des Bombenanschlags auf Sri Lanka zu gedenken. Mit Fackeln, Liedern und zwei Minuten Stille wurde an die am Ostersonntag getöteten 253 Menschen erinnert.

„Mit den vielen netten Leuten, die wir um uns haben, engen Freunden, unterstützenden Kollegen und unserer liebevollen Familie, werden wir es zusammen durchstehen. Wir wissen die Menschlichkeit, die heute Abend auch in Brande gezeigt wird, sehr zu schätzen - nicht nur für unsere Familien und Kinder, sondern für alle Opfer der grausamen Taten in Sri Lanka. Anders & Anne.“

