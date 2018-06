Mumbai

Bei einem Flugzeugabsturz in der indischen Metropole Mumbai sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren alle vier Menschen an Bord der Charter-Maschine sowie ein Mann am Absturzort, wie die Polizei mitteilte.

Der Flieger stürzte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) beim Landeanflug auf Mumbai (früher Bombay) in eine Baustelle in einem Vorort der Film- und Finanzmetropole. Die Ursache war zunächst unklar. Das brennende Wrack wurde innerhalb kurzer Zeit gelöscht.

Von RND/dpa