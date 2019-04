Addis Abeba

Wegen seiner Afrikareise verpasst CSU-Chef Markus Söder den Auftakt der letzten Staffel der Fantasy-Saga „Game of Thrones“. So ganz verzichten muss der bayerische Ministerpräsident aber zumindest nicht auf die wichtigsten Informationen zum Kampf um die Herrschaft auf dem fiktiven Kontinent Westeros: „Mein Sohn wird mir alles schreiben“, sagte Söder am Sonntag am Rande seines Abfluges in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba. Angst, dass die Serie dadurch für ihn an Spannung verliert, habe er keine: „Ich habe nichts gegen Spoilern.“

Söder hatte sich schon in den vergangenen Jahren wiederholt als großer Fan von „Game of Thrones“ geoutet. Die achte und letzte Staffel der preisgekrönten Fantasy-Saga wird ab Sonntag auf dem US-Sender HBO ausgestrahlt. In der Nacht zu Montag sind die Episoden beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Söder reiste am Sonntag für knapp fünf Tage an das Horn von Afrika. Dort will er unter anderem ein Flüchtlingslager an der Grenze zum Südsudan besuchen und sich mit Vertretern der äthiopischen Regierung treffen.

