Stuhr

Einen schlechten Einstand hat ein Busfahrer in Stuhr bei Bremen auf einer für ihn neuen Linie gehabt. Weil er den Linienverlauf nicht kannte, sei er in eine sehr enge Straße eingebogen, durch die der Bus normalerweise nicht fahre, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Weyhe.

Hier beschädigte er mit seinem Bus eine Grundstücksmauer und beging dann auch noch Fahrerflucht. Die Schadenshöhe liegt bei einigen tausend Euro - den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Von RND/dpa