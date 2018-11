Halifax

Das ging eindeutig zu weit: Eine Boeing-747 der Fluggesellschaft Sky Lease Cargo ist am Mittwoch bei der Landung über die Piste des Airports in Halifax an der Ostküste Kanadas hinausgeschossen. Der Jumbo-Jet, der aus Chicago kam, hatte vier Crew-Mitglieder an Bord, die allesamt mit leichten Blessuren vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Für den hochfrequentierten Flughafen der Hafenstadt, der im Vorjahr mehr als vier Millionen Passagiere abgefertigt hatte, bedeutete der am Ende glimpflich ausgegangene Vorfall vor allem eins: Chaos.

Die Start- und Landebahnen wurden zunächst vorsorglich gesperrt, zahlreiche Verbindungen gecancelt. Mittlerweile ist der Betrieb wieder aufgenommen – doch es gibt weiter massive Verzögerungen im Betriebsablauf.

Von RND