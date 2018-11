London

Superstar Adele outet sich als riesiger Fan der Spice Girls: Mit einem Foto aus ihrer Kindheit feierte die Sängerin am Montag die Nachricht der Wiedervereinigung der Girl-Group für eine sechstägige UK-Tour.

Auf ihrem Instagram-Profil postete Adele ein Bild aus ihrem Kinderzimmer. Die Wände sind mit Postern der britischen Girlband tapeziert, davor sitzt das jüngere Ich der „Hello“-Sängerin, die Hand zur Faust geballt, Augen und Mund aufgerissen. „Ha! So fühle ich mich gerade!“, schrieb die Sängerin dazu. „Ich bin bereit!“

Spice Girl Geri Horner hat das Bild auf ihrer Instagram-Seite mit Herzchen reposted.

Spice-Girls-Comeback: Victoria Beckham fehlt

Die Spice Girls hatten ihre Reunion für die sechstägige Tour am Montag in einem Video auf Twitter bekanntgegeben. „Wir freuen uns, nächstes Jahr wieder auf einer Stadiontour zusammen zu sein! Girlpower und unsere Botschaft von Freundschaft und Liebe wieder auf die Bühne zu bringen, ist wichtiger, als je zuvor“, teilte die Band mit. Einzig Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (43) wird nicht dabei sein. Allerdings wünschte die vierfach Mama ihren Kolleginnen eine tolle Zeit. „Spice Girl zu sein, war ein enorm wichtiger Teil meines Lebens und ich wünsche meinen Mädchen so viel Liebe und Spaß. Ich weiß, dass sie eine tolle Show zeigen werden und die Fans werden eine wundervolle Zeit haben“, schrieb Beckham bei Instagram.

Das letzte Mal waren die Spice Girls gemeinsam 2012 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London aufgetreten.

Von RND/mat