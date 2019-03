Berlin

Sex hat aus Sicht von TV-Moderatorin Birgit Schrowange auch im fortgeschrittenen Alter eine große Bedeutung. In einem Interview der Illustrierten „Bunte“ sagte die 60-Jährige: „Er ist sehr wichtig und sehr schön.“ Sie verglich Sex mit Fahrradfahren: „Man verlernt es nicht.“ In ihrem Alter komme es vor allem auf Liebe, Vertrauen und Zärtlichkeit an. „Man muss nicht mehr vom Schrank springen.“

Birgit Schrowange ist zur Zeit mit Frank Spothelfer zusammen. Die beiden lernten sich auf einer Kreuzfahrt kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, hatte die Moderatorin des RTL-Magazins „Extra“ im Herbst der Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ gesagt. Schrowange hatte sich 2006 von dem elf Jahre jüngeren Moderator Markus Lanz getrennt - nach rund achtjähriger Beziehung.

Von RND/dpa