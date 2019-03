Hollywood

Wenige Tage nach seinem schweren Schlaganfall ist der Schauspieler Luke Perry im Alter von 52 Jahren gestorben. Das berichten verschiedene amerikanische Medien, darunter das Promi-Portal „TMZ“. Perry starb laut „TMZ“ am Montagmorgen im Kreise seiner Familie. Das habe sein Manager bestätigt. Der 52-Jährige hinterlässt zwei Kinder.

Perry wurde in den 90er Jahren durch seine Rolle des Dylan McKay in der TV-Kultserie „ Beverly Hills, 90210“ zum Weltstar. Er war am vergangenen Mittwoch nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Von RND