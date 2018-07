Roskow

Schreckliche Bilder boten sich den Einsatzkräften an einer Unfallstelle im Brandenburgischen Roskow in der Nacht zu Mittwoch. Ein betrunkener Autofahrer prallte mit seinem Ford gegen drei Straßenbäume, seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall getötet.

Gegen 23.30 Uhr raste ein 20-jähriger Autofahrer zusammen mit seiner 16-jährigen Freundin mit viel zu hoher Geschwindigkeit in den Ort hinein. Dort verlor er die Kontrolle über seinen Ford Focus und krachte gleich hintereinander in drei massive Straßenbäume. Bereits beim zweiten Aufprall wurde das Auto regelrecht in zwei Teile geteilt, die Beifahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Am dritten Baum kam das Fahrzeug dann völlig zerstört zum Stehen. Der Unfallfahrer wurde schwer in den Trümmern eingeklemmt, die unter dem Wrack begrabene 16-Jährige war auf der Stelle tot. Die Unfallstelle zog sich über Hundert Meter durch den Ort.

Retter kämpften um das Leben des Fahrers

Vor Ort kämpften die Retter, die mit einem Großaufgebot angerückt waren, um das Leben des Fahrers. Mit hydraulischem Rettungsgerät schnitten die Feuerwehrleute den jungen Fahranfänger aus dem Wrack. Ein Intensivtransporthubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten jungen Mann in eine Berliner Klink.

Der Unfallfahrer war betrunken und hatte 1,14 Promille Alkohol im Blut, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen bestätigte. Auch deuten alle Spuren darauf hin, dass der Pkw viel zu schnell unterwegs war. Zwei Seelsorger kümmerten sich um die geschockten Helfer an der Einsatzstelle.

Von js/MAZ/RND