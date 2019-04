Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein

Panorama Münster - Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein Ein Autofahrer ist mit 1,04 Promille an einer Ampel in Münster eingenickt. Andere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei. Die zog den Führerschein ein und ermittelt jetzt.

Don’t drink and drive: Die Polizei in Münster zog einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr – weil er an einer Ampel eingeschlafen war (Symbolbild). Quelle: imago/photothek