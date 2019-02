Berlin

Zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale sind die ersten Stars am roten Teppich angekommen. Am Potsdamer Platz zeigte sich Schauspielerin Veronica Ferres am Donnerstagabend mit Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Der 70-Jährige kam wie gewohnt mit Hut und rotem Schal.

Auch die Schauspielerinnen Iris Berben, Andie MacDowell und Heike Makatsch traten zusammen für die Fotografen. Sibel Kekilli („Gegen die Wand“, „ Game of Thrones“) gab Autogramme. Zu den Gästen gehörten außerdem Sänger Marius Müller-Westernhagen, Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) und Schauspielerin Marie-Luise Marjan, die Mutter Beimer aus der „ Lindenstraße“.

Zur Galerie Die Berlinale wurde am heutigen Donnerstag eröffnet. Zahlreiche Promis zeigten sich auf dem Roten Teppich.

Für Kosslick ist es nach 18 Jahren die letzte Berlinale als Direktor. Kosslick habe es geschafft, die Berlinale „aus dem Tiefschlaf“ zu wecken, sagte Iris Berben am Abend. Er habe auch dem deutschen Film wieder eine Plattform gegeben. Moderatorin Anke Engelke und Sänger Max Raabe begrüßten Kosslick mit einem Ständchen. „Mann mit rotem Schal, wir sind nur wegen dir hier“, tönte es.

Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) bedankte sich bei Kosslick. „Glamour verbreitest du gut gelaunt in schwäbischem Englisch.“ Das schönste Kompliment komme aber aus den langen Reihen derer, die stundenlang vor den Ticketschaltern anstünden. Von den Filmfans, die eigens Urlaub nehmen würden, um dort zu campieren.

Die 69. Internationalen Filmfestspiele wurden am Abend mit „The Kindness of Strangers“ von der dänischen Regisseurin Lone Scherfig eröffnet. Die Berlinale gilt neben Cannes und Venedig als eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Bis zum 17. Februar werden rund 400 Filme gezeigt.

Von RND/dpa