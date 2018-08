Berlin

Der Begriff Abenteuerspielplatz erfuhr im Berliner Volkspark Humboldthain zwei Tage lang eine ganz neue Bedeutung. Ein Reptilienexperte und Polizisten hatten nach der ersten Sichtung am Mittwoch auf dem Spielplatz stundenlang nach der Würgeschlange gesucht. Währenddessen sollten Kinder von umliegenden Schulen und Kitas im Gebäude bleiben. Ein Kindergartenspielplatz, ein Sommerbad und eine Ausstellung in der Nähe wurden gesperrt.

Am Donnerstagvormittag wurde die weibliche Boa constrictor schließlich sichergestellt und in Quarantäne gebracht. Ob das Tier ausgebüxt war oder ausgesetzt wurde, war unklar. Der Bezirk appellierte an Halter, keine Tiere auszusetzen, um Gefahren für Tier und Bevölkerung zu vermeiden.

Zuletzt waren in Deutschland mehrfach exotische Schlangen aufgetaucht, was Experten zufolge mit dem Trend der Terrarienhaltung zu tun hat. Eine Gelbe Anakonda war an einem See in Meerbusch bei Düsseldorf gefangen worden. Ebenfalls eine Würgeschlange wurde in Hennweiler in Rheinland-Pfalz auf einer Dorfstraße gesichtet.

Von RND/dpa