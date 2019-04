Bonn

Die berühmte japanische Kirschblüte hat in Bonn ihren Höhepunkt erreicht: Die Kirschbäume stehen seit Sonntag in voller Blüte, wie dem Kirschblüten-Blog zu entnehmen war. Wie ein rosarotes Dach ziehen sich die Zweige mit den Blüten über einige Straßen der Altstadt. Besonders spektakulär ist das Bild in der Heerstraße und Breite Straße, die von Japanischen Nelkenkirschen mit besonders üppiger Blüte eingerahmt sind.

Zu dem Spektakel kommen die Menschen in Scharen, legen staunend die Köpfe in den Nacken, fotografieren und machen die Kirschblüte in den sozialen Medien wie Instagram zu einem Renner. Weil Betrachter in ihrer Begeisterung nicht mehr auf den Verkehr achten, warnt ein ungewöhnliches Straßenschild die Autofahrer: „Kirschblüten-Fotografen – Bitte Schritt fahren“ steht darauf. Viele japanische Touristen, die zu Hause das Kirschblütenfest „Hanami“ feiern, legen nach Angaben der Stadt bei ihren Europa-Reisen einen Stopp in Bonn zur Kirschblüte ein.

Eine Frau fotografiert mit ihrem Handy die blühenden Kirschbäume. Quelle: Marius Becker/dpa

Anwohner ärgerte sich über „Fotowahnsinn“

Im vergangenen Jahr war der Trubel jemandem wohl zu viel geworden: Unbekannte hatten bei der letzten Blüte nach Polizeiangaben angekündigt, 7000 Kupfernägel in die Bäume zu schlagen, sollte der „Fotowahnsinn“ nicht gestoppt werden. Passiert war nichts. Die Polizei hatte die Ermittlungen eingestellt, nachdem sich keine weiteren Anhaltspunkte ergeben hatten.

Die Bäume wurden Ende der 80er Jahre gepflanzt, um einen besonderen Farbakzent in die sanierte Altstadt zu bringen. Wenn das Wetter mitspielt und es wenig regnet, kann die Blüte nach Angaben der Stadt bis zu zwei Wochen dauern.

Von RND/dpa