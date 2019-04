Neuss

Bei einer Drogenrazzia der Polizei Neuss kam es am vergangenen Freitag zu einem tragischen Zwischenfall: Ein Rauschgiftspürhund stürzte sich auf die 17 Jahre alte Terrier-Dame Winnie und verletzte sie lebensgefährlich. Die Hündin musste eingeschläfert werden, teilte die Polizei mit.

Der Drogenspürhund war in einem Gebüsch an der Neusser Haltestelle „Stadtgarten“ auf der Suche nach Drogenverstecken, als Ilse Trauten (75) mit ihrem Rollator und Hündin Winnie an der Leine aus der Stadtbahn stieg. Wie der „WDR“ berichtet, war die Seniorin mit einer Freundin zu einem Spaziergang verabredet. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

Winnie wurde der „Bauch aufgerissen“

Als Winnie die Stadtbahn verließ, bellte sie in Richtung des Polizeihundes, der stürzte sich auf die 17 Jahre alte Hunde-Dame. „Der Hund hat Winnie den Bauch aufgerissen. Der Besitzer hat noch versucht, den Hund wegzureißen – es ist ihm nicht gelungen“, so Trauten gegenüber dem „ WDR“.

Noch vor Ort begannen Polizisten damit, sich um die schwer verletzte Hündin zu kümmern. Vergeblich. Der Yorkshire Terrier musste in einer Tierarztpraxis eingeschläfert werden.

Anzeige will die Seniorin laut „ WDR“ nicht erstatten: „Das macht meinen Hund auch nicht wieder lebendig.“

Von RND/mat