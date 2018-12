Recklinghausen

In Recklinghausen im Ruhrgebiet ist ein Kleinwagen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat neun Personen verletzt – eine Frau erlag anschließend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Insgesamt sechs Personen waren nach dem Vorfall am Donnerstagnachmittag in Krankenhäuser gebracht worden. Auch der Autofahrer erlitt Verletzungen.

Nach Informationen der Polizei war der Mann auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. „Wir ermitteln die Hintergründe und können noch nichts ausschließen“, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe erste Hinweise auf einen möglichen Suizidversuch des Mannes.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 – 111 0 111 (ev.) 0800 – 111 0 222 (rk.) 0800 – 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Email: unter www.telefonseelsorge.de

