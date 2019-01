Bad Pyrmont

Aus Langeweile haben zwei Jugendliche einem Obdachlosen in Bad Pyrmont seine ohnehin karge Lebensgrundlage geraubt. Mit Feuerwerkskörpern setzten die 15 und 16 Jahre alten Schüler eine Hütte im Bergkurpark in Brand, die der Mann in den Wochen zuvor als Unterschlupf genutzt hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Fahrrad des Mannes, der sich in dem Moment nicht in der Hütte aufhielt, entwendeten sie und zerstörten es anschließend mutwillig. Lediglich das Hab und Gut des Obdachlosen konnte die Polizei nach dem Brand sichern und inzwischen dem Mann zurückgeben.

Auf die Spur der Schüler kam die Polizei, weil sie ihr Tun und weitere Zündeleien filmten und Videos davon an Schulen der Stadt kursierten. Zu ihren Taten, wozu auch etliche Einbrüche gehörten, seien sie aus Langeweile getrieben worden, sagten sie der Polizei. Welche Folgen die zwei erwarten, müssen Staatsanwalt und Gericht in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt entscheiden.

Von RND/dpa