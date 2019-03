New Orleans

Über schwangere Frauen gibt es einige Vorurteile wie etwa die ständige Lust auf Süßigkeiten oder ein sehr emotionales Verhalten. Hochschwanger nackt durch den Stadtpark laufen, um Enten zu jagen gehört bisher allerdings noch nicht zu den Klischeevorstellungen.

Das könnte sich jetzt vielleicht ändern: Hollywood-Schauspielerin Amy Schumer („ Dating Queen“) wird in rund drei Monaten ihr erstes Kind zur Welt bringen und posierte nun völlig nackt für ein Babybauchshooting in der „ New York Times“. Die Ergebnisse sind sehr ungewöhnlich.

Nackt auf Entenjagd

Auf einem Motiv, das Amy auch bei Instagram veröffentlichte, rennt sie über eine Wiese und jagt Enten. Bis auf die Schuhe hat Amy Schumer nichts an. Auf einem weiteren Foto hält sich die Schauspielerin zwei große Grasbüschel vor ihre Brüste. Sehr seltsame Schnappschüsse. Aber Amys Fans feiern diese Aufnahmen und kommentieren: „Du bist eine ganz besondere, lustige Frau!“, schreibt etwa Bran Wenstar.

Von Thomas Kielhorn