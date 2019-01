Los Angeles

Während schwedische Frauen bei Männern weltweit begehrt sind, kann sich Hollywood-Star Alexander Skarsgård keine Landsfrau an seiner Seite vorstellen. Der Zeitschrift „Damernas värld“ (Welt der Frauen) sagte der 42-Jährige: „Ich glaube, es wird eine britische Frau. Schon in ganz jungen Jahren wusste ich, dass ich mal mit einer Frau aus Großbritannien zusammen sein werde“.

Das habe mit der Mentalität zu tun, sagte er in dem Interview weiter. „Die Briten haben eine Art, mit der ich mich identifizieren kann. Sie machen sich über sich selbst lustig. Das ist eine Art, die ich wirklich schätze.“

Wunsch nach einer großen Familie

Er sagte zudem, dass er sich eine große Familie wünsche. Der Sohn von Schauspieler Stellan Skarsgård („Mamma Mia“, „Avengers: Age of Ultron“) kommt selbst aus einer großen Familie, hat fünf leibliche Geschwister und zwei Halbbrüder.

„Aber im Moment lebe ich ein tolles Leben. Ich arbeite mit fantastischen Filmemachern und es fühlt sich so an, als sei ich an einem guten Platz im Leben angekommen.“ Nachdem die Serie „Big Little Lies“ mit Nicole Kidman so ein großer Erfolg war, für den er mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, ist er aktuell in der Fernsehserie „The Little Drummer Girl“ bei AMC und BBC zu sehen.

Der 42-Jährige hat hohe Ansprüche

Er würde einer Beziehung nicht aus dem Weg gehen, aber er sei auch nicht aktiv auf der Suche nach einer Freundin. „Wenn es passiert, passiert es“, sagte der „Legend of Tarzan“-Darsteller.

Seine Ansprüche will er dabei nicht zurückfahren: „Ich möchte mich nicht mit jemandem zufrieden geben, den ich nur okay finde. Ich bin romantischer als das.“ Er habe Freunde, die sich arrangiert hätten, nicht glücklich wurden und nun bereits geschieden seien. „Ich war einige Jahre mit einer Frau zusammen, aber am Ende hat es nicht mehr funktioniert. Aber wir sind nach wie vor enge Freunde.“

Von RND/msk