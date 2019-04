Berlin

Es waren schöne Bilder, die die ARD am Montagabend gesendet hatte. Aber nach Meinung der Kritiker waren es die falschen. Während um 18.50 Uhr das Feuer an der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame fraß, hielt die ARD erst einmal am Programm fest. Kritiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet warfen dem öffentlich-rechtlichen Sender zu späte und zu wenig Berichterstattung vor. Schon am Abend verteidigte sich ARD-Chef Rainald Becker bei Twitter – er rate zu mehr Sachlichkeit, „Gaffer TV“ würde die ARD nicht machen.

Am Dienstag meldete sich Becker dann noch einmal offiziell zu Wort – und lieferte eine Erklärung. „Ein ‚ Brennpunkt‘ im Ersten wäre wünschenswert gewesen, war aber zu diesem Zeitpunkt logistisch nicht darstellbar, da unser ARD-Reporter in diesem Moment unterwegs zum Ort des Geschehens war, um als erster deutscher Korrespondent direkt vor Ort zu berichten“, sagte Becker zur „Bild“-Zeitung. Es hat also nicht am Willen gelegen, sondern am fehlenden Personal. Die Sondersendung wird das Erste nun doch liefern: Allerdings erst am Dienstagabend um 21.45 Uhr. Es sei ein „Weltspiegel extra“ mit einer ersten Bilanz nach dem Brand geplant.

Der Brand war erst dritte Meldung in der „Tagesschau“

In der „Tagesschau“ sei der Brand aber erwähnt worden. „Nur 55 Minuten nach der ersten Eilmeldung gab es in der 20-Uhr-Ausgabe der ‚Tagesschau‘ bereits einen Korrespondentenbericht aus dem ARD-Studio Paris“, verteidigte sich Becker. Diese Meldung kam bei der „Tagesschau“ an dritter Stelle.

Auch der Chefredakteur von ARD Aktuell, Kai Gniffke, meldete sich zu Wort. „Die ‚ Tagesthemen‘-Ausgabe um 22.15 Uhr wurde verlängert und um 23.35 Uhr gab es ein ‚ Tagesthemen extra‘“, sagte er gegenüber der „Bild“.

Kritik kam nicht nur aus der Politik: Auch Kollegen von Gniffke und Becker, wie der ehemalige Chefredakteur des ARD-Hauptstadtstudios Ulrich Deppendorf (69) konnten am Montagabend nicht verstehen, warum das Erste das Programm nicht umgestellt hat. Hier reagierte das Erste schnell – allerdings auf Twitter, und nicht im TV. „Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, werden wir darüber berichten. In den ‚ Tagesthemen‘ wird es eine vertiefte Berichterstattung geben. Alle derzeit bekannten Informationen wurden in der ‚Tagesschau‘ an die Zuschauer weitergegeben“, hieß es beim offiziellen Twitter-Account.

Von RND/goe