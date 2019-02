Hannover

Das ging ganz schön lange in die falsche Richtung: Rund 60 Kilometer ist ein 79-Jähriger auf der A2 als Falschfahrer unterwegs gewesen. Mehrere Anrufer meldeten den Geisterfahrer am Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Beamte der Autobahnpolizei Garbsen stoppten den in Richtung Hannover auf der Fahrspur nach Dortmund fahrenden Mann schließlich in Höhe der Anschlussstelle Bad Nenndorf mit mehreren Streifenwagen.

Der Senior aus dem Kreis Warendorf ( Nordrhein-Westfalen) musste seinen Führerschein und sein Auto abgeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung.

„Der besonnenen Fahrweise der übrigen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass niemand zu Schaden gekommen ist“, hieß es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch zu melden: 0511 109-8930.

Von RND/dpa/ewo