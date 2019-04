Hannover

Der Radiomoderator Frank Schambor vom niedersächsischen Sender ffn, besser bekannt als „ Morgenmän Franky“, hat sich operieren lassen, um die überschüssige Haut an seinem Körper loszuwerden. Seit Montag ist er im Krankenhaus. Grund für die Operation: Mit Hilfe einer Magenverkleinerung vor rund zwei Jahren hatte der 47-Jährige 70 Kilo abgenommen.

Nun wurden ihm nochmal dreieinhalb Kilo Haut abgeschnitten, erklärte er bei Facebook. Jetzt verlaufe eine lange Narbe über seinen Bauch. Die Operation sei gut verlaufen, aber er habe noch starke Schmerzen, sagt der Moderator in einem Video bei Facebook.

MOIN 😎 Tag fünf in der Klinik und neues vom Doc 😏 Gepostet von Morgenmän Franky Fan Seite am Freitag, 19. April 2019

Die Operation am Magen bezeichnete er im Nachhinein als die „beste Entscheidung meines Lebens“, erklärte Franky in einem Leserforum der „Hannoverschen Allgemeinen“ 2018. Durch den Gewichtsverlust sei sein Selbstwertgefühl gestiegen, er habe keine Schmerzen mehr, und die Arthrose in seinen Knien sei zurückgegangen.

Zahlreiche Fans senden dem Radiomoderator bei Facebook und Instagram Genesungswünsche.

Von RND/ewo