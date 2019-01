Panorama 25. Januar - Gegenteil-Tag: Was hat es mit diesem kuriosen „Feiertag“ auf sich? Den Gegenteil-Tag, oder National Opposite Day, gibt es wirklich. Spätestens seit Spongebob Schwammkopf dürfte er vielen Leuten bekannt sein. Warum gibt es den Gegenteil-Tag und welche Geschichte verbirgt sich dahinter?

Der Gegenteil-Tag ist mit Sicherheit einer der kuriosesten inoffiziellen Feiertage. Am 25. Januar ist der Gegenteil-Tag, obwohl nicht geklärt ist, warum und vor allem was an dem Tag eigentlich stattfindet. Vermutlich immer genau das Gegenteil von dem was man erwartet. Quelle: Stauke - Fotolia