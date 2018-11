Köln

Seit über zwanzig Jahren läuft die deutsche Daily Soap „Unter uns“ jeden Montag bis Freitag um 17:30 Uhr im Vorabendprogramm von RTL. Die beliebte Serie zählt neben GZSZ zu den ältesten noch laufenden, deutschen „Dailys“ mit nunmehr fast 6000 Episoden.

Hauptschauplatz der Serie ist die fiktive Schillerallee in Köln. Hier dreht sich alles um das Haus mit der Nummer 10, in dem die Familie Weigel mit mehreren Generationen wohnt und eine Konditorei im Erdgeschoss betreibt. Die Geschichten rund um Liebe und Freundschaft ziehen jede Woche aufs Neue viele Zuschauer an.

Wochenvorschau: So geht es bei „Unter uns“ in der Woche vom 05. November bis zum 09. November weiter

Vorsicht, Spoiler! Wenn Sie nicht erfahren wollen, was in den nächsten Folgen von “Unter uns” passiert, sollten Sie hier aufhören, zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 05. November 2018: Folge 5979

Nach dem Brand weiß Paco nicht mehr, wie es mit ihm weitergehen soll, bis er einen Hinweis durch Elli erhält. Auch Irene macht sich nach dem Brand Sorgen, dass Paco den Boden unter den Füßen verliert, aber dann erscheint er ihr auf einmal überraschend gefestigt. Roswitha leugnet gegenüber Rufus, dass ihre Recherchereise nennenswerte Ergebnisse gebracht hat. Dann wird sie unerwartet von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Paco (Milos Vukovic, r.) offenbart Ringo (Timothy Boldt), dass er die Schuld am Brand in der Turnhalle trägt. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Dienstag, 06. November 2018: Folge 5980

Als Paco sich von Vivien nicht von seinem Weggang abbringen lässt, bleibt den Freunden nichts anderes übrig, als ohne ihn gegen Richmed-Pharma zu kämpfen. Larissa glaubt voller Vorfreude, dass Conor sie an ihrem 18. Geburtstag überraschen will. Doch Conor hat eine ganz andere Mission. Rufus wird von Roswitha mit einer absurden Erklärung für ihren Kuss abgespeist. Er glaubt ihr kein Wort, aber sie bleibt beharrlich.

Miro (Claus Wilcke, r.) hinterlässt bei Robert (Luca Maric) einen unschönen ersten Eindruck. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Mittwoch, 07. November 2018: Folge 5981

Paco wird klar, dass der Kampf gegen Richmed-Pharma aussichtslos ist. Als er auch noch erfährt, in welche finanzielle Schieflage er Irene gebracht hat, geht er einen Deal mit dem Feind ein. Saskia hofft derweil dank Benedikts Hilfe auf ihre Traumhochzeit. Als sie ihm dafür danken will, erhält sie eine überraschende Antwort. Larissa überspielt vor Conor, wie verletzt sie ist, und findet Trost in Benedikts Armen.

Saskia (Antonia Michalsky) freut sich auf die Hochzeit mit Jakob (Alexander Milo) und beschließt, sich mit einer Einladung bei Benedikt für dessen Einsatz bedanken. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Donnerstag, 08. November 2018: Folge 5982

Als Jakob von Saskia einen Ring ihrer Mutter anvertraut bekommt, ahnt er nicht, dass er direkt in eine Falle von Marc tappt. Till fliegt mit seiner Entscheidung für die Konditorei unverhofft vor Eva auf. Und auch der zweite Anlauf, in aller Ruhe zu reden, geht schief. Als Robert spontan die Kinder hüten muss, glaubt der noch ganz optimistisch,, alles im Griff zu haben, doch dann bricht das Chaos aus.

Till (Ben Ruedinger, l.) erklärt Nikos (Cronis Karakassidis), dass er mit dem Großauftrag durch sein will, bevor Eva nach Hause kommt. Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Freitag, 09. November 2018: Folge 5983

Eva lenkt sich im närrischen Trubel des 11.11. von ihren Problemen mit Till ab und findet in Conor die perfekte Gesellschaft, bis er sie unvermittelt küsst. Enttäuscht muss Saskia beobachten, wie Jakob die Suche nach ihrem verlorenen Familienerbstück vermeintlich nur halbherzig angeht. Larissa flüchtet in ihrem Liebeskummer aus der Schillerallee. Verletzt gesteht sie Easy und Ringo, dass sie Conor liebt.

Eva (Claudelle Deckert) lenkt sich im Trubel des 11.11. von ihren Problemen mit Till ab und findet in Conor (Yannik Meyer) die perfekte Gesellschaft... Quelle: Dennis Alexander Hundt/MG RTL D

Sie haben eine Folge von „Unter uns“ verpasst?

Die Folge vom Vortag wird als Wiederholung jeweils am nächsten Morgen um 9:00 Uhr noch einmal im TV ausgestrahlt. Auf dem Streaming- und Video-On-Demand-Dienst TV NOW von RTL können die letzten fünf ausgestrahlten Folgen kostenlos online geschaut werden. Ältere Folgen sind über den Plus-Account abrufbar, allerdings kostet dieser Premium-Service, nach 30-tägiger Testphase, 2,99 Euro im Monat. Mit einem Plus-Account können Folgen zudem vor ihrem Ausstrahlungsdatum geschaut werden.

Das Erfolgsrezept von „Unter uns“

Ein Grund für den Erfolg von „Unter uns“ ist auch, dass die Serie immer wieder auf aktuelle Themen und Ereignisse eingeht, die in der realen Welt geschehen. Jüngstes Beispiel ist das Einweg-Plastikverbot, über das das EU-Parlament kürzlich abgestimmt hat. In Folge 5975 vom 30. Oktober wurde das Problem in einem Fotoshooting mit Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) thematisiert.

Starwahl 2018: Das sind die beliebtesten Schauspieler von „Unter uns“

Wie es sich für eine ordentliche Daily Soap gehört, stehen bei „Unter uns“ die Charaktere und die Stars, die sie verkörpern, im Vordergrund. Jährlich stimmen über 30.000 Fans bei der sogenannten „Starwahl“ über ihre Lieblingscharaktere und -schauspieler ab. Die Sieger der in zwölf Kategorien antretenden Serienstars werden bei dem jährlich stattfindenden Fantreffen am Set der Serie in Köln verkündet. Außerdem werden den Stars Trophäen und Urkunden überreicht.

Beim 15. „Unter uns“-Fantreffen am 13. August 2018 in Köln konnten Fans ihre Stars wieder direkt am Set der Serie treffen. Quelle: Bernd-Michael Maurer/MG RTL D

Das ist das Ergebnis der diesjährigen Starwahl, bei der es einige Überraschungen gab:

Beste Schauspielerin: Antonia Michalsky (19,61%)

Bester Schauspieler: Timothy Boldt (22,68%)

Sexiest „Unter uns“-Woman: Valea Scalabrino (37.01%)

Sexiest „Unter uns“-Man: Alexander Milo (30,26%)

Beste Rolle (weiblich): Saskia Weigel (18,13%)

Beste Rolle (männlich): Easy Winter (20,58%)

Beste/r Nebendarsteller/in: Ramon Ademes (37,19%)

Lieblings-Liebespaar: Ringo und Easy (35,27%)

Beste Freunde: Easy und Tobias (55,67%)

Beste Story: #RINGSY - Ringo (Bad guy) und Easy (Good Guy) werden das neue, ungleiche Traumpaar (41,83%)

Bester Instagram-Kanal (privat): Lars Steinhöfel (larssteinhoefel) (19,24%)

Beste Instagram-Stories: Lars Steinhöfel (28,06%)

Die nächste Abstimmung zur Starwahl startet wieder im nächsten Sommer. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von RND/pf