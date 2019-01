Istanbul

Die türkische Regierung hat eine niederländische Journalistin festnehmen und abschieben lassen. Die türkischen Behörden hätten keinen Grund für die Maßnahme angegeben, teilte die Zeitung „Het Financieele Dagblad“ am Donnerstag in Amsterdam mit.

Ans Boersma arbeitet als freie Journalistin vor allem für das niederländische Wirtschaftsblatt. Sie war den Angaben zufolge am Mittwoch in Istanbul festgenommen worden. „Und dann ist man auf einmal im Flugzeug zurück in die Niederlande“, twitterte die Journalistin kurz vor dem Abflug nach Amsterdam, „zur unerwünschten Person erklärt“. Ein türkischer Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, bestätigte die Ausweisung.

Der Vorwurf: Die Journalistin soll zu einer Terrororganisation gehören

Der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, teilte mit, die Abschiebung habe nichts mit Boersmas journalistischer Arbeit zu tun. Vielmehr habe die Türkei Hinweise von der niederländischen Polizei erhalten, dass die Journalistin Verbindungen zu einer „ausgewiesenen Terrororganisation“ habe. Eine Bestätigung von niederländischer Seite gab es dazu zunächst nicht.

Ans Boersma durfte nicht mehr in ihre Wohnung zurück

Die türkische Polizei hatte Boersma festgenommen, als sie bei der Einwanderungsbehörde ihr Visum verlängern wollte, berichtete das FD. Sie durfte den Angaben der Zeitung nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren und musste die Nacht in Abschiebehaft verbringen. Als Grund für die Ausweisung waren „sicherheitsrelevante Gründe“ angegeben worden. Das niederländische Generalkonsulat und auch die Botschaft waren eingeschaltet worden, konnten aber nichts ausrichten.

Boersma hatte nach Angaben der Zeitung erst in der vergangenen Woche für 2019 einen türkischen Presseausweis und damit eine Arbeitserlaubnis erhalten. Chefredakteur Jan Bonjer sprach von einer „eklatanten Verletzung der Pressefreiheit“. Die Zeitung will rechtlich gegen die Ausweisung vorgehen.

Seit dem Putschversuch von 2016 hatte die türkische Regierung viele Journalisten festgenommen und Medien geschlossen. Laut Reporter ohne Grenzen und anderen Medienrechtsgruppen gehört das Land zu denen mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Der „Welt“-Reporter Deniz Yücel saß ein Jahr ohne Anklageschrift in einem türkischen Gefängnis, bevor er nach Deutschland ausreisen durfte. Der Fall hatte zusammen mit einigen anderen eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.

Von dpa/RND