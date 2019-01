Tel Aviv

Das israelische Topmodel Bar Refaeli soll den Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv moderieren. Die 33-Jährige und drei israelische Moderatoren führen im Mai durch die beiden Halbfinalshows und das Finale, wie die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter und der zuständige Fernsehsender Kan am Freitag mitteilten. Der Wettbewerb soll vom 14. bis zum 18. Mai in der israelischen Küstenstadt stattfinden.

Justizministerium wirft Refaeli Geldwäsche vor

Der Durchbruch gelang Refaeli 2007 als erstes israelisches Model auf der begehrten Titelseite des Magazins „ Sports Illustrated“. Die blonde Schönheit wurde in Deutschland unter anderem wegen ihrer langjährigen Beziehung mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio bekannt. 2015 heiratete sie den zehn Jahre älteren Geschäftsmann Adi Ezra, mit dem sie mittlerweile zwei Kinder hat.

Anfang des Monats sorgte Refaeli für Schlagzeilen, weil dem Topmodel und ihren Eltern eine Anklage wegen millionenschwerer Steuerhinterziehung droht. Den Eltern des Models wird zudem Geldwäsche vorgeworfen, wie das Justizministerium damals mitteilte. Eine Anklage hänge von einer Anhörung des Models und seiner Eltern durch die Staatsanwaltschaft ab. Bar Refaelis Anwältin wies nach einem Bericht der „ Times of Israel“ alle Vorwürfe zurück.

Im Vorjahr siegte die israelische Sängerin Netta mit dem Song „Toy“

Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai 2018 mit ihrem Song „Toy“ den ESC in Portugal gewonnen, dadurch findet der Wettbewerb dieses Jahr in Israel statt.

