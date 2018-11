Hannover

Er ist als Bösewicht fast beliebter als der Held Thor: Tom Hiddleston hat bei den Thor- und Avengerfilmen als Loki, einer tragischen Figur, die immer zerstören, aber gelegentlich auch helfen will, die Fans hinter sich versammelt.

Nun will Disney seinen eigenen Streamingdienst Disney+ starten – und hat gleich ein paar Serienproduktionen in Planung. So gleich zwei von Marvel-Charakteren. Tom Hiddleston hat nun bei Twitter und Instagram – reichlich vage – bestätigt, dass es sich bei einer dieser Serien um ein Loki-Spin-Off handeln wird. Worum es geht, formuliert der britische Schauspieler ebenso nebulös. „Mehr Geschichten zu erzählen. Mehr Unfug anzurichten. Es wird mehr geben“, so Hiddleston in seinem Post.

In Zukunft will sich der Hollywood-Gigant verstärkt auf den boomenden Streaming-Markt konzentrieren, da Online-Videodienste wie Netflix immer mehr Kunden abjagen. Disney bringt deshalb Ende 2019 einen eigenen Internet-Service an den Start, der den Namen „Disney+“ tragen wird, wie Konzernchef Iger in einer Schalte mit Analysten verriet. Zudem setzt Disney auch stark auf zugekaufte Inhalte des Konkurrenten Fox. Serien aus dem Star-Wars-Imperium sind ebenfalls in Planung.

Von Geraldine Oetken / RND