Chicago

Die Fans mussten diesmal länger warten, als ihnen lieb war. Doch nun gibt es erste Bilder vom nächsten „Star-Wars-Film“. Auf der Star-Wars-Celebration in Chicago haben J.J. Abrams und Kathleen Kennedy den ersten Trailer des letzten Teils der Star-Wars-Saga vorgestellt und dabei auch den Titel enthüllt: „Episode IX – The Rise of Skywalker“.

In Deutschland soll der Film am 19. Dezember in die Kinos kommen. Star-Wars-Fans erhoffen sich Antworten auf einige offene Fragen. Das ist der Trailer:

Das ist der Trailer zu Star Wars 9

Von pach/RND