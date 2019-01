Hannover

Steve Carell geht unter die Astronauten. Für eine neue Show hat sich der „The Office“-Star mit seinem alten Team und Streamingdienst Netflix zusammengetan, um US-Präsident Donald Trumps neue Weltraumarmee zu parodieren. Ob es dafür überhaupt eine neue Serie braucht?

Am 18. Juni 2018 schuf der US-Präsident per Dekret die Grundlage für eine neue Weltraumstreitkraft. Die soll laut Vize-Präsident Mike Pence bis 2020 einsatzbereit sein, um amerikanische Dominanz auch im Weltraum unter Beweis zu stellen. Ebendies möchte Schauspieler Carell als Produzent und Darsteller in seiner neuen Serie hinterfragen – ein großer Batzen Sarkasmus wird wahrscheinlich in „Space Force“ immer mit durchs All fliegen.

Ein Witz auf Trumps Kosten: „Space Force“

Schon für den Trailer bedient sich das Team von „Space Force“ der Weltraumklischees – die Sonne blitzt hinter der Erdkugel im All hervor. Und Trompeten tröten das Motiv „Also sprach Zarathrustra“ von Richard Strauss, das auch bei „Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick verwendet wurde – döö-dööööp-dööööööö – unheilvoll, während das Dekret von Trump erklärt wird. Die Aufgabe der Weltraumstreitkräfte: „Sie sollen die Satelliten vor Attacken schützen und andere Weltraum-Aufgaben übernehmen“, zitieren die Macher erst Trump, um dann hinzuzufügen: „Oder so ähnlich“.

Von den „The Office“-Produzenten ist zu erwarten, dass sich auch der schnöde Büroalltag in „Space Force“ wiederfinden wird. „Das hier ist die Geschichte von Männer und Frauen, die es irgendwie herausfinden müssen“, heißt es weiter in der Ankündigung. Also Männer und Frauen, die immer wieder den neuen, spontanen Einfällen ihres Chefs ausbaden müssen – Trump. Eine „Büroalltagsserie“, heißt es bei Netflix.

Also wird es eher Diskussionen darum geben, wer den letzten Rest irdischen Original-Kaffee aufgebraucht hat, als spektakuläre Weltraumschlachten.

Die Serie „The Office“ mit Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinskim Jenna Fischer und B. J. Novak lief in neun Staffeln von 2005 bis 2013. Ein Veröffentlichungsdatum für „Space Force“ steht noch nicht fest. Im Teaser von Netflix steht schlicht: „Soon“ – also bald.

Von Geraldine Oetken/RND