Los Angeles

Apple will sein Streamingangebot erweitern. In Zusammenarbeit mit dem Independent-Studio A24 soll eine Reihe von Spielfilmen entstehen. Die erste Studioproduktion wird „On the Rocks“, eine Vater-Tochter-Geschichte, die Regisseurin Sofia Coppola mit Bill Murray dreht, die damit 16 Jahre nach dem Erfolg von „ Lost in Translation“ wieder zusammenarbeiten.

A24 steht für Kinoerfolge wie das Erwachsenwerdungsdrama „Lady Bird“ und „Hereditary“, den spektakulärsten Gruselfilm des Vorjahres. Apple will damit gegenüber Netflix aufholen. Der Video-on-Demand-Anbieter hatte 2018 sowohl mit eigenen Spielfilmen ( Alfonso Cuaróns „Roma“) als auch durch Übernahmen von eigentlich für den Kinoeinsatz geplanten Studiofilmen (die Sci-Fi-Dramen „Auslöschung“ und „ Bird Box“) Erfolge gefeiert.

Von RND/big