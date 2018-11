London

Nach Ansicht des US-Magazins „People“ ist er der „Sexiest Man Alive“ – doch wer ist Schauspieler Idris Elba eigentlich? Jemand, der „immer noch völlig unterbewertet“ ist, obwohl er „eine der herausragenden Leinwandpersönlichkeiten seiner Generation“ ist, sagte „Luther“-Drehbuchautor Neil Cross einst über den Hauptdarsteller seiner TV-Krimiserie.

Einem breiteren Publikum bekannt dürfte der im Londoner Stadtbezirk Hackney geborene Schauspieler seit seiner Rolle als Gott Heimdall in der Comic-Verfilmung „Thor“ sein, die er 2011 übernahm und auch in den Folge-Filmen „Thor – The Dark Kingdom, Avengers: Age of Ultron“ und „Thor: Tag der Entscheidung“ spielte. Spätestens aber seit den Spekulationen um eine mögliche Rolle als neuer James Bond, ist um Idris Elba ein Hype entstanden, von dem er anfangs wohl selbst am meisten überrascht war und dem er schlussendlich nur noch mit Humor begegnen konnte.

Dem Vorwurf, er würde mit solch einem Post die Spekulationen nur noch weiter befeuern, begegnete er laut Gala mit diesen Worten: „Ehrlich gesagt, ist das ein Gerücht, das anfängt, sich selbst zu zerstören. Wenn es je eine Chance gegeben hat, dass ich Bond werde, dann ist die jetzt vorbei.“ Doch was sagt das über jemanden aus, der an seinem Erfolg hart gearbeitet hat, der sich in seinen Anfängen mit Jobs im Call Center oder in der Autowerkstatt über Wasser gehalten haben soll, der der Karriere wegen 2001 in die USA zog und sich dort Rolle für Rolle an die Spitze arbeitete? Ein wenig Kalkül mag man dem 1,90 Meter großen Schauspieler dann doch unterstellen. Seine filmischen Leistung soll das aber natürlich nicht schmälern. Im Gegenteil. Elba weiß, wohin er will und verfolgt seine Ziele konsequent.

Idris Elba: Multitalent und Tausendsassa

Nach seinem Erfolg in den Hauptrollen in der Fernsehserie „Luther“, für die er unter anderem 2012 einen Golden Globe und 2016 einen SAG-Award erhielt, und in dem Film „Mandela“, stellte er im Januar 2018 beim 34. Sundance Film Festival mit dem Film „Yardie“ sein Regiedebüt vor. Das Drama um einen jamaikanischen Dealer, der in London ein Drogenimperium aufbauen soll, wurde bereits bei seiner Premiere in Utah von Fans gefeiert und gibt Elba, der sich bei der Umsetzung von Kultregisseur Ridley Scott inspirieren ließ, mächtig Rückenwind für weitere Regie-Projekte.

„Meine persönliche Reise ist es eigentlich, dass ich gerne als Regisseur arbeiten würde“, sagte Elba, der auch schon als DJ und Designer bei der britischen Textilhandelskette Superdry tätig war, denn auch der Plattform „Filmjunkies.de“.

Herausforderung Karriere und Familie

Seine größte Herausforderung ist aber wohl nicht der Drang seine Karriere weiter erfolgreich voranbringen, sondern vielmehr diese unter einen Hut mit seinen Kindern bekommen zu können. Mehr als alles andere müsse man sich Zeit für seine Kinder nehmen, sagte Elba einst in einem Interview. Das sei etwas, mit dem er viel wegen seiner Karriere kämpfe. Den ein oder anderen Kampf musste er wohl auch in der Liebe austragen: Nach zwei gescheiterten Ehen hat sich Elba aber noch mal in die Kniebeuge getraut und seiner Freundin Sabrina Dhowre Anfang diesen Jahres einen Antrag gemacht.

Übrigens ist es nicht das erste Mal, das Idris Elba als „Sexiest Man“ gehandelt wurde. 2013 schaffte er es bereits auf Platz der „Sexiest Man Alive“-Liste des „People“-Magazins. Und von dem Portal „Essence“ wurde er im selben Jahr zum „Sexiest Man of the Year“ gekrönt.

Von Amina Linke / RND